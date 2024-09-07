Ямальцы рассказывают, почему они участвуют в выборах

6, 7 и 8 сентября в округе состоятся выборы депутатов в Городские Думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, а также дополнительные выборы в Тюменскую областную Думу (Ноябрьск, Муравленко, Ханымей) Жители округа поделились с региональной пресс-службой партии «Единая Россия» своим мнением о значимости участия в выборах различного уровня.