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Ямальцы рассказывают, почему они участвуют в выборах

Ямальцы рассказывают, почему они участвуют в выборах

6, 7 и 8 сентября в округе состоятся выборы депутатов в Городские Думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, а также дополнительные выборы в Тюменскую областную Думу (Ноябрьск, Муравленко, Ханымей) Жители округа поделились с региональной пресс-службой партии «Единая Россия» своим мнением о значимости участия в выборах различного уровня.

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