В Нижнем Новгороде двое обвиняемых предстали перед судом за мошенничество при получении гранта на открытие магазина бижутерии на маркетплейсе.
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