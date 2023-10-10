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О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача

О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача

С проблемой выпадения волос хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Но если у одних это неприятное явление наблюдается лишь в определенное время года, то другие могут бороться с ним месяцами и даже годами.

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