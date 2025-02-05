Пассажир легковушки погиб на трассе «Таврида» в районе Приятного свидания«По предварительным данным, 5 февраля 2025 года в 02:50 на автодороге «Таврида» Керчь - Симферополь - Севастополь вблизи села Приятное свидание водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», двигаясь в … .