🫡🇷🇺Демилитаризация в деле🔥 ⚡️⚡️Уничтоженная российскими артиллеристами украинская САУ M109A3GN — норвежская версия 155-мм самоходной гаубицы M109, американского производства.
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🫡🇷🇺Демилитаризация в деле🔥 ⚡️⚡️Уничтоженная российскими артиллеристами украинская САУ M109A3GN — норвежская версия 155-мм самоходной гаубицы M109, американского производства.
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