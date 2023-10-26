Сила в правде
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Сила в правде

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Всепобеждающий украинский матриархат

Всепобеждающий украинский матриархат

Как сказал однажды истинный украинский писатель Фёдор Достоевченко: «Красота спасёт мир». Хорошо бы, а то пока получается, что его спасают межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной начинкой, без которых этот самый мир давно бы рухнул в пылающую пропасть тотальной войны.

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