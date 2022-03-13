Daily Storm

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В Киеве сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Москвой

В Киеве сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Москвой

Стороны обсуждают как могут выглядеть итоговые соглашенияСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в результате переговоров с российской делегацией удалось обсудить различные предложения, которые касаются прекращения огня.

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