Хельмут Марко намекнул на возможную замену Переса на Риккардо?Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко похвалил Даниэля Риккардо за выступление в квалификации Гран При Мексики, назвав его перформанс «хорошей рекомендацией на будущее».
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