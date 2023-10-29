Хельмут Марко намекнул на возможную замену Переса на Риккардо?Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко похвалил Даниэля Риккардо за выступление в квалификации Гран При Мексики, назвав его перформанс «хорошей рекомендацией на будущее».