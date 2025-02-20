На встрече глав МИД Лавров обменялся рукопожатием с норвежским министром

Рукопожатием обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и его норвежский коллега Эспен Барт Эйде 20 февраля перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге, сообщает ТАСС.
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