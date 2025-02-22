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Царьград

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Не будут подписывать - отключим Starlink. США выдвинули Украине ультиматум по полезным ископаемым - СМИ

Не будут подписывать - отключим Starlink. США выдвинули Украине ультиматум по полезным ископаемым - СМИ

США пошли на шантаж: ВСУ оставят без "Старлинка", от которого зависит работа дронов, если Зеленский не подпишет договор по ископаемым.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Если не купят(лоторею) отключим газ!&quot;
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19 час.
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