Замгенпрокурора РФ отметил попытки врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в среду, 31 января, заявил, что несмотря на относительную безопасность регионов Дальневосточного федерального округа, фиксируются попытки вражеских сил расшатать ситуацию в этом регионе.
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