Настоящая ведьма! Алекса продемонстрировала идеальную фигуру через месяц после родов

Полтора месяца назад Алекса впервые стала мамой: она родила дочь от тренера Вячеслава Дайчева. Видимо, сразу после родов она решила заняться фигурой и прийти в форму: недавно Александра опубликовала яркое фото, на котором запечатлена в купальнике, заставив поклонников восхищаться совершенно плоским животом.