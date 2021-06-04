Настоящая ведьма! Алекса продемонстрировала идеальную фигуру через месяц после родов

Полтора месяца назад Алекса впервые стала мамой: она родила дочь от тренера Вячеслава Дайчева. Видимо, сразу после родов она решила заняться фигурой и прийти в форму: недавно Александра опубликовала яркое фото, на котором запечатлена в купальнике, заставив поклонников восхищаться совершенно плоским животом.
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