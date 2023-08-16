Европейский хлам для Украины

Алексей Горшков

Традиция давняя - явно пример с Англии времён Второй Мировой войны берут! Вообще англичане показали во время той войны ОБРАЗЕЦ СКУПОСТИ ! По-русски их поставки характеризуются так: "Бери боже,что нам негоже"! Типа: "Мы понимаем,что гоним вам ... некачественную продукцию,однако нам тогда ничего утилизировать не надо будет - а вы и ... хлам возьмёте,воюйте на плохих "Матильдах" и "Валентайнах",мы будем ДЛЯ ВАС это г... производить - надо же У СЕБЯ производственные мощности загружать,а сами всё равно получим качественную американскую технику"! Получается - одним выстрелом убивается даже не два,а ТРИ зайца: вроде как и союзнический долг как бы исполнен,и средств на утилизацию старья выделять не надо,и СВОЯ промышленность "при делах"! На эту мысль меня натолкнул недавний случай. Смотрю я телевизор - там говорят,что Великобритания "Незалежной" броневики продала. Посмотрел я на эти броневики и ... ахнул: сейчас я пенсионер,а будучи ещё ШКОЛЬНИКОМ видел,как эти броневики разгоняют бунтующих в Северной Ирландии! С другой стороны - когда читаю о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! От 1941 года 32 отнимем - 1909-й получается! А нам ещё в голову вбивали,что в Великую Отечественную войну мы с устаревшим вооружением вступали! Но это я в сторону отвлёкся! Советского вооружения "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!