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Как понять роман «Великий Гэтсби» через спорт в сюжете — Спорт и Книги

Как понять роман «Великий Гэтсби» через спорт в сюжете — Спорт и Книги

Любовь Курчавова – у книжной полки. «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – наверное, один из немногих классических американских романов, одно название которого вызывает четкую визуальную ассоциацию.

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