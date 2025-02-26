Как понять роман «Великий Гэтсби» через спорт в сюжете — Спорт и Книги

Любовь Курчавова – у книжной полки. «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – наверное, один из немногих классических американских романов, одно название которого вызывает четкую визуальную ассоциацию.
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