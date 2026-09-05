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Видеообзор матчей 1/2 финала British Open 2026

Видеообзор матчей 1/2 финала British Open 2026

Смотрите видеоповтор самых невероятных моментов матчей полуфинала Марк Селби vs Лайем Хайфилд, Джек Джонс vs Джадд Трамп на Бритиш Опен 2026 Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Смотрите видеоподборку ярких моментов матчей 1/2 финала турнира British Open 2026 в Челтнеме, Англия.

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