«Олаф останется с нами, останется с нами, всё будет ОК?»

Знаете, тут на днях немецкий таблоид Bild (сами-то хозяева и журналисты издания убеждены, что это приличная газета – но нет) рассказал о забавном пристрастии германского канцлера Олафа Шольца к старым ламповым телевизорам, мол, он сам признался, что не покупает новый, так как современные модели «слишком быстро устаревают».