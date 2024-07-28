«Олаф останется с нами, останется с нами, всё будет ОК?»

Знаете, тут на днях немецкий таблоид Bild (сами-то хозяева и журналисты издания убеждены, что это приличная газета – но нет) рассказал о забавном пристрастии германского канцлера Олафа Шольца к старым ламповым телевизорам, мол, он сам признался, что не покупает новый, так как современные модели «слишком быстро устаревают».
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