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СССР-Россия

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"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия

"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия

  МОСКВА, 13 октября - РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

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Комментарии
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А
Александр24
Прежняя доктрина - получить по морде, потом подумать и подставить другую щёку, а уж пото-о-м...... Может быть и зададим им перцу. Так и жили, да и сейчас живём с постоянной оглядкой на пресловутое мировое сообщество. Вон, вшивый Израиль, долбит, не раздумывая по городам и весям - ничего не боясь и плевать ему на мнения каких-то сообществ. Что ж мы такие &quot;гуманисты&quot;, готовые пожертвовать даже своим народом ради снисходительного похлопывания по плечу фашиствующим &quot;мировым&quot; сообществом?
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8 час.
Дмитрий Литаврин
Ну и кто оказался прав? И в первый ли раз, кстати?
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Самый  лучший  способ  использования  ЯО  - угроза  его  неминуемого  применения.
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