МОСКВА, 13 октября - РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия
Комментарии
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А
Александр24
Прежняя доктрина - получить по морде, потом подумать и подставить другую щёку, а уж пото-о-м...... Может быть и зададим им перцу. Так и жили, да и сейчас живём с постоянной оглядкой на пресловутое мировое сообщество. Вон, вшивый Израиль, долбит, не раздумывая по городам и весям - ничего не боясь и плевать ему на мнения каких-то сообществ. Что ж мы такие "гуманисты", готовые пожертвовать даже своим народом ради снисходительного похлопывания по плечу фашиствующим "мировым" сообществом?
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8 час.
Дмитрий Литаврин
Ну и кто оказался прав? И в первый ли раз, кстати?
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Самый лучший способ использования ЯО - угроза его неминуемого применения.
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2 час.
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