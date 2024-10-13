"Мы ждали слишком долго": Караганов назвал причину для применения Россией ядерного оружия

А

Александр24

Прежняя доктрина - получить по морде, потом подумать и подставить другую щёку, а уж пото-о-м...... Может быть и зададим им перцу. Так и жили, да и сейчас живём с постоянной оглядкой на пресловутое мировое сообщество. Вон, вшивый Израиль, долбит, не раздумывая по городам и весям - ничего не боясь и плевать ему на мнения каких-то сообществ. Что ж мы такие "гуманисты", готовые пожертвовать даже своим народом ради снисходительного похлопывания по плечу фашиствующим "мировым" сообществом?