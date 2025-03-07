Пушков заявил о мести Макрона Трампу за прохладный прием в Вашингтоне

Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона в телеэфире перед французами с объявлением о проведении совсем другой линии по Украине, нежели проводит президент США Дональд Трамп, явилось своего рода личной местью за прохладный прием в Вашингтоне.
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