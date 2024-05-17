17 мая 2024 года состоится «прямая» телефонная линия с начальником МО МВД России «Невьянский» полковником полиции Сергеем Анатольевичем Горбуновым

Вопросы, касающиеся профилактики преступлений, совершаемых в сфереинформационно-телекоммуникационных технологий, а также деятельностиорганов внутренних дел в борьбе с преступностью и профилактикиправонарушений, граждане смогут задать лично полковнику полиции СергеюАнатольевичу с 11:00 до 12:30 часов, позвонив по телефону 8(34356)4-24-95.