Михаил Виноградов: Высокая явка на выборах в Татарстане – историческая традиция

Почему жители Татарстана активно участвуют в выборах, как на их решения влияют диалог с властью и местный патриотизм и можно ли перенести опыт республики в другие регионы? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
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