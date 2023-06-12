Бывший премьер-министр Италии Берлускони скончался в 86 лет

Основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, передает местное издание Corriere della Sera.
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