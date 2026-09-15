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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев – основной кандидат на пост тренера «МЛ Витебск». У чемпионов Беларуси третья отставка за сезон

Ролан Гусев может возглавить «МЛ Витебск». «Да, на данный момент это наш основной кандидат на пост главного тренера.

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