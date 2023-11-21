Times: В ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) надеются на скорое завершение боевых действий в секторе Газа, поскольку в данный момент большая часть боеприпасов, предназначенных для Украины, перенаправляется Израилю.
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