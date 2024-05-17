Артемий Панарин помогает "Нью-Йорк Рейнджерс" выйти в полуфинал Кубка Стэнли

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став первой командой за девять лет, которая вышла в полуфинал Кубка Стэнли после победы в регулярном чемпионате.