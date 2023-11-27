Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Палкина (Белякова)
    Хохлы, вы, часом, не сбрендили?"Платить больше н...
  • Валентин Щербаков
    Сначала судить всю кодлу жидобандеровских недоносков во главе с убийцей и наркошей Зеленским, затем конфискация всех ...На Украине отказа...
  • Аким Воземчук
    Все эти структуры Запад сам превратил  в нерабочее состояние,в хлам,где собираются просто для проформы,ничего полезно...Шансы невелики: Л...

Кондитеры за четыре часа сделали пряничный вокзал Новосибирск-Главный

Кондитеры за четыре часа сделали пряничный вокзал Новосибирск-Главный

В копии здания светятся окна, по привокзальной площади гуляют люди, а на путях стоят поезда.Кондитеры из Новосибирска во второй раз приняли участие в арт-фестивале "Мир пряника" и за четыре часа сделали макет здания вокзала Новосибирск-Главный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх