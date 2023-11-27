Кондитеры за четыре часа сделали пряничный вокзал Новосибирск-Главный

В копии здания светятся окна, по привокзальной площади гуляют люди, а на путях стоят поезда.Кондитеры из Новосибирска во второй раз приняли участие в арт-фестивале "Мир пряника" и за четыре часа сделали макет здания вокзала Новосибирск-Главный.