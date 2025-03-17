17.03.25 - Донецк! В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Росгосцирк представил премьеру циркового спектакля «Парад Великой Победы» Донецкая группа новостей https://vk.
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17.03.25 - Донецк! В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Росгосцирк представил премьеру циркового спектакля «Парад Великой Победы» Донецкая группа новостей https://vk.
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