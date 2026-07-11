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Винус Уильямс и Дэвид Бекхэм пришли на матч Норвегия – Англия на ЧМ-2026

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Винус Уильямс  присутствует на матче 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии (0:0, идет первый тайм).

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