Русская весна
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Русская весна

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Victoria's Secret готовится к возвращению в Россию

Victoria's Secret готовится к возвращению в Россию

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria’s Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.

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