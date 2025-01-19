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"Три сестрички" потеряли совесть и стыд: Как Прибалтика на самом деле грабила русских?

"Три сестрички" потеряли совесть и стыд: Как Прибалтика на самом деле грабила русских?

"Три сестрички" совсем потеряли совесть и стыд. Как же Прибалтика на самом деле грабила русских? Эксперт по прибалтийским государствам Руслан Панкратов напомнил, что только в Литву Москва вложила более 72 млрд долларов, что дало ей возможность стать страной с наиболее развитой в те годы промышленностью.

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