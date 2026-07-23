У Geely появится первый завод в Европе: на бывшем предприятии Ford будут выпускать Geely EX2 (который уже выпускают в Белоруссии)

Geely EX2, он же Geely Xingyuan, — самый популярный автомобиль в Китае в 2025 годуFord Motor и китайская Geely заключили соглашение, в рамках которого американский автопроизводитель продаст часть своего завода в Альмуссафесе недалеко от испанской Валенсии.
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