У Geely появится первый завод в Европе: на бывшем предприятии Ford будут выпускать Geely EX2 (который уже выпускают в Белоруссии)

Geely EX2, он же Geely Xingyuan, — самый популярный автомобиль в Китае в 2025 годуFord Motor и китайская Geely заключили соглашение, в рамках которого американский автопроизводитель продаст часть своего завода в Альмуссафесе недалеко от испанской Валенсии.