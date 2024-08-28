Диетолог назвала вредные для здоровья продукты после 40 лет

После 40 лет у человека идет снижение выработки энергии и гормонов, а всё накопленное за долгие годы, например нарушение питания, сна и в целом образа жизни, постепенно действует на тело и запускает процессы старения.
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