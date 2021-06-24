Варфоломеев день: что можно и категорически нельзя делать 24 июня

Традиционно 24 июня считается днем поминовения апостолов Варфоломея и Варнавы. Согласно преданию, именно с этого дня начинается период так называемых «русалочьих дней», торжественное окончание которых приходится на 7 июля — день Ивана Купалы.
Традиционно 24 июня считается днем поминовения апостолов Варфоломея и Варнавы. Согласно преданию, именно с этого дня начинается период так называемых «русалочьих дней», торжественное окончание которых приходится на 7 июля — день Ивана Купалы.
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