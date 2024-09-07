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Новая страница в истории Луны: в образцах китайской миссии «Чанъэ-5» обнаружено вулканическое стекло возрастом 120 миллионов лет

Новая страница в истории Луны: в образцах китайской миссии «Чанъэ-5» обнаружено вулканическое стекло возрастом 120 миллионов лет

Учёные из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) под руководством профессора Ли Цюли (Li Qiuli) обнаружили три бусины из вулканического стекла в образцах лунного грунта, собранных миссией «Чанъэ-5».

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