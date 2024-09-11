Калеб Агада стал игроком «Автодора»

Саратовский клуб объявил о подписании контракта с защитником (30 лет, 191 см) на сезон-24/25. Баскетболист родом из Нигерии провел последние два года в «Прометее», в составе которого выступал в рамках Латвийско-эстонской лиги и стал двукратным чемпионом турнира.