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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профориентация в учреждении.

Профориентация в учреждении.

21.11.2024 Бобруйском государственном лесотехническом колледже, филиале учреждения образования ´Белорусский государственный технологический университет´, для учащихся 9-11 классов проведено профориентационное мероприятие направленное на развитие профессиональных навыков, подготовку к успешной карьере в сфере лесного хозяйства и технологий.

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