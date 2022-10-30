Газета.ру

7 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Надо так же срочно предложить НАТО проследовать в известном направлении - НА Х...Й!Reuters: НАТО при...
  • Anlrey Boracow
    Стало известно о ...
  • Anlrey Boracow
    С кем на Западе говорить? Что за бредни?Песков заявил о г...

Минфин призвал россиян отказываться от дебетовых карт с овердрафтом из-за высоких процентов

Минфин призвал россиян отказываться от дебетовых карт с овердрафтом из-за высоких процентов

Ставки по овердрафтам (краткосрочный заем по дебетовой карте, который позволяет быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком) в ряде случаев являются более высокими в сравнении с процентами по кредитным картам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх