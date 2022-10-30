Минфин призвал россиян отказываться от дебетовых карт с овердрафтом из-за высоких процентов

Ставки по овердрафтам (краткосрочный заем по дебетовой карте, который позволяет быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком) в ряде случаев являются более высокими в сравнении с процентами по кредитным картам.
Ставки по овердрафтам (краткосрочный заем по дебетовой карте, который позволяет быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком) в ряде случаев являются более высокими в сравнении с процентами по кредитным картам.
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