Ученые выяснили, как чувственная речь матери отражается на уровне «гормона счастья» у ребенка

Ученые Лондонского университета провели исследование и обнаружили, что частота разговоров матери с младенцем о его чувствах связана с уровнем окситоцина у малыша — гормона, который отвечает за чувство привязанности, расслабления и удовольствия, и который относят к одному из «гормонов счастья».
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