«Росэлектроника» поставила новейшее телеком-оборудование для переоснащения МЧС России

Фото: «Росэлектроника» Объединенная приборостроительная корпорация, управляющая организация холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, успешно исполнила обязательства по всем государственным контрактам, заключенным в рамках реализации программы технического переоснащения МЧС России.
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