Сотрудники территориального отдела полиции Кемеровской области спасли бабушку с внуком из горящего дома

«Сотрудники отдела МВД России по городу Березовскому Кемеровской области старший следователь майор юстиции Анастасия Жолудева, старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Дмитрий Сергеев и полицейский-водитель старший сержант полиции Никита Чаусов спасли из пожара бабушку с внуком», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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