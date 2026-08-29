Диетолог Солнцева: для похудения лучше есть цельные орехи, а не пасты

Натуральные ореховые пасты и урбеч без сахара являются полноценной заменой орехам по питательности, но их калории усваиваются лучше, поэтому при похудении их лучше не есть.
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