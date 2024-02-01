Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Корнейчук положительно оценил устройство смешанной реальности Apple Vision Pro

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН рассказал, что выпущенное компанией Apple устройство смешанной реальности Apple Vision Pro будет пользоваться популярностью.
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