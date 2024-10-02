ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Петербурге

Организатор получила условный срок Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекло деятельность гражданки Российской Федерации Воробьевой Ольги, организовавшей канал незаконной миграции.
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