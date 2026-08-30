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«Известия»: Киркоров одним днем продал 14 элитных квартир в Болгарии

«Известия»: Киркоров одним днем продал 14 элитных квартир в Болгарии

Народный артист России Филипп Киркоров избавился от 14 квартир в элитном жилом комплексе «Эмеральд» в Болгарии, которые приобрел в 2007 году.

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