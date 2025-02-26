«Кукурузник» оснастят турбовинтовым двигателем на СибНИА к лету-2025

«СибНИА прорабатывает возможность установки на Ан-2 уже эксплуатирующийся двигатель ТВД-10Б. Опытный образец планируется получить к лету текущего года, после чего можно будет оценивать перспективы проекта», – сообщил ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.
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