«Кукурузник» оснастят турбовинтовым двигателем на СибНИА к лету-2025

«СибНИА прорабатывает возможность установки на Ан-2 уже эксплуатирующийся двигатель ТВД-10Б. Опытный образец планируется получить к лету текущего года, после чего можно будет оценивать перспективы проекта», – сообщил ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.