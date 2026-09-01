H.I.G. Capital расширяет азиатское присутствие и назначает главу региона

Глобальная инвестиционная компания H.I.G. Capital, под управлением которой находятся активы на сумму свыше 75 миллиардов долларов США, объявила о назначении Юнхи Чой (Younghee Choi) на должность руководителя азиатского направления в группе формирования капитала (Capital Formation Group).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым