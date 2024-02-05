Пчелиная перга – пчелиный хлеб.

(Пчелиный хлеб) – уникальный продукт, который производят пчелы из цветочной пыльцы.Цветочная пыльца обрабатывается секретом слюнных желез пчелы, особым способом укладывается в соты и запечатывается мёдом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии