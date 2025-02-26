Центр подготовки волонтёрского корпуса 80-летия Победы ждет единомышленников

Задача "Волонтеров Победы" проводить патриотические акции и организовывать исторические квесты, помогать ветеранам и облагораживать памятные места и воинские захоронения, сопровождать торжественные парады и всенародное шествие «Бессмертный полк».
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