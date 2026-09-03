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Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"*

Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"*

Второй Западный окружной военный суд приговорил 56-летнюю москвичку, уроженку Украины, работавшую массажистом-эстетистом, к 8 годам колонии общего режима за финансирование запрещённого в России террористического батальона "Азов"*.

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