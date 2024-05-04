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Черкасов о «Зените»: «Зажравшаяся, скучающая команда. Если у Семака не будет свежих идей, все так и будет продолжаться» 

После 26 туров петербуржцы лидируют в Мир РПЛ с 50 очками, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

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