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На Чукотке пропал самолет с тремя людьми

На Чукотке пропал самолет с тремя людьми

На Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. МЧС отправило на поиски вертолет и вездеход. По сообщению ТАСС, самолет следовал по маршруту Певек-Ас Полярный-Певек, но в какой-то момент пропал с радаров и перестал выходить на связь при посадке.

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